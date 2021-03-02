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Олег Митяев стал худруком киноклуба-музея «Эльдар»
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Олег Митяев стал худруком киноклуба-музея «Эльдар»

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Народный артист России, музыкант и автор-исполнитель Олег Митяев назначен художественным руководителем киноклуба-музея «Эльдар». Об этом сообщили во вторник, 2 марта, в пресс-службе департамента культуры Москвы.

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По словам руководителя департамента Александра Кибовского, до недавнего времени эту задачу выполняла вдова Эльдара Рязанова Эмма Валерьяновна Рязанова.

«Теперь с ее одобрения эти полномочия доверены Олегу Григорьевичу Митяеву — замечательному и многогранному артисту, другу Эльдара Александровича, много раз выступавшему в киноклубе, хорошо знающему его возможности и специфику работы», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Кибовский отметил, что художественное руководство Митяева позволит сохранить лучшие традиции киноклуба и даст возможность развить творческий потенциал этого уникального центра и расширить его аудиторию

Митяев поделился планами на посту художественного руководителя.

«Но вот поступило такое предложение, я обдумал и теперь уже с головой окунулся в создание музея, в создание квартала Эльдара Рязанова вокруг, в выставку, посвященную 95-летию Эльдара Александровича, в наполнение нашего клуба интересными встречами, сохранив то, что уже было сделано», — сказал он.

Митяев отметил, что надеется на создание подвижной атмосферы в киноклубе «Эльдар». Он напомнил, что в киноклубе выступали прекрасные артисты, и рассказал о планах сделать еще больше таких интересных встреч. «Мы рассчитываем и на джазменов, и на театр, и, конечно же, на авторскую песню», — заключил он.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что и.о. исполнительного директора МХАТ имени Горького назначили Олега Михайлова. До этого он занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой.

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