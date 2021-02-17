В МХАТ имени Горького сменился исполнительный директор

Исполнительный директор МХАТ имени Горького Татьяна Ярошевская оставила свой пост. Вместо нее и.о. исполнительного директора назначили Олега Михайлова. Об этом 17 февраля сообщили «Известиям» в пресс-службе театра.

«Исполняющим обязанности исполнительного директора МХАТ им. М. Горького сегодня на собрании труппы объявлен Олег Михайлов, который ранее занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что данное решение было принято совместно Ярошевской и художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым.

Ярошевская занимала должность исполнительного директора театра с сентября 2019 года.

Михайлов в МХАТ пришел в 2019 году. До этого он почти 40 лет служил в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского, последние 10 лет находился в должности директора театра. Михайлов в качестве директора музея работал над созданием и открытием музея-квартиры Александра Солженицына. Он также удостоен звания заслуженного работника культуры, имеет благодарности президента России и правительства Москвы.

Министерство культуры 26 декабря сообщило о штатной проверке Московского художественного академического театра имени Горького, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения. В ведомстве добавили, что материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру.