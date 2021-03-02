Врач перечислила способы защиты от весенней простуды

Одним из наиболее проверенных способов защиты от весенней простуды является правильный выбор одежды и ношение маски. Об этом во вторник, 2 марта, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Вопрос об одежде в марте стоит очень остро. Во-первых, этот март обещает у нас быть очень холодным. И нужно стараться все-таки не переодеваться быстро», — объяснила специалист в интервью телеканалу «Звезда».

Медик отметила, что в это время года необходимо избегать переохлаждения. Также россиянам не стоит продолжительное время находиться на сильном ветру. Горло следует закрывать одеждой или аксессуарами, а маску не нужно снимать, так как риск инфицирования вирусами при влажной погоде увеличивается. Самое важное — тепло одеваться, добавила Лапа.

По словам терапевта, чем теплей одет человек, тем лучше. На улице ни в коем случае нельзя раздеваться, не стоит надевать легкую одежду.

9 февраля врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что нужно есть на завтрак перед выходом из дома в мороз, чтобы не замерзнуть. По словам специалиста, в морозные дни самым калорийным стоит сделать прием пищи, который предшествует выходу из дома. Перед поездкой на работу лучше всего плотно позавтракать и не ограничиваться чашкой кофе с бутербродом.