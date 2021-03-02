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Ученые предсказали катастрофу атмосферы Земли

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Японский ученый Казуми Озаки из Университета Тохо и американский специалист Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии предсказали потерю всего свободного кислорода в атмосфере Земли. Об этом сообщает во вторник, 2 марта, Nature Geoscience.

Исследователи смоделировали эволюцию атмосферы планеты, взяв во внимание геологические, биологические и климатические факторы. В ходе эксперимента они обнаружили, что атмосфера Земли будет стабильна еще около миллиарда лет.

Однако, по их мнению, после установленного срока на планете будет практически отсутствовать кислород вследствие резкого увеличения активности Солнца, что приведет к снижению углекислого газа и спровоцирует нарушения процесса фотосинтеза.

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По словам ученых, биосфера не сможет быстро адаптироваться к изменениям привычной среды, поэтому примитивные анаэробные микробы снова окажутся на ступени эволюции.

Ранее в этот день сообщалось, что российские ученые выяснили, что выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei, которые живут на свалках и в пищеварительном тракте животных и людей, прекрасно переносят длительные полеты в космосе. Отмечалось, что жизнеспособная популяция клеток сохранилась после экспозиции в течение 24 месяцев.

20 февраля австралийские ученые нашли признаки неизвестной глобальной катастрофы на Земле. По их мнению, 42 тыс. лет назад произошла перемена магнитных полюсов планеты. Событие вызвало серьезные изменения климата. Это привело к массовому вымиранию крупных животных на Тасмании и в Австралии.

Исследователи назвали катастрофу «переходным геомагнитным событием Адамса» в честь писателя Дугласа Адамса, автора романа «Автостопом по Галактике». Из-за изменений выросла площадь ледников в Северной Америке.

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