Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
В России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2106 за 1 млн рублей
Общество
Тела двух рабочих обнаружили под завалами цеха в Норильске
Экономика
Борисов заявил о начале восстановления экономики РФ после пандемии
Спорт
Осака стала двукратной победительницей Australian Open
Общество
Самарские врачи вылечили от COVID-19 столетнюю пациентку
Мир
МИД Украины заявил о потере Москвой влияния на Киев
Мир
Медведчук назвал санкции СНБО против него «торжеством беззакония»
Происшествия
Три человека погибли от отравления угарным газом в Пензенской области
Общество
Названы сроки защиты от COVID-19 после прививки «КовиВак»

В Австралии нашли признаки неизвестной глобальной катастрофы на Земле

0
Выделить главное
вкл
выкл

Австралийские ученые нашли признаки неизвестной глобальной катастрофы на Земле. По их мнению, 42 тыс. лет назад произошла перемена магнитных полюсов планеты. Событие вызвало серьёзные изменения климата, передает телеканал «Известия». Это привело к массовому вымиранию крупных животных на Тасмании и в Австралии. Исследователи назвали катастрофу «переходным геомагнитным событием Адамса» в честь писателя Дугласа Адамса, автора романа "Автостопом по Галактике". Из-за изменений выросла площадь ледников в Северной Америке.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021