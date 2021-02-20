В Австралии нашли признаки неизвестной глобальной катастрофы на Земле

Австралийские ученые нашли признаки неизвестной глобальной катастрофы на Земле. По их мнению, 42 тыс. лет назад произошла перемена магнитных полюсов планеты. Событие вызвало серьёзные изменения климата, передает телеканал «Известия». Это привело к массовому вымиранию крупных животных на Тасмании и в Австралии. Исследователи назвали катастрофу «переходным геомагнитным событием Адамса» в честь писателя Дугласа Адамса, автора романа "Автостопом по Галактике". Из-за изменений выросла площадь ледников в Северной Америке.

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