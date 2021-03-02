Эксперт назвал причины рекордного роста расходов россиян в феврале

Возвращение нереализованного спроса на фоне стабильного рубля и инфляция стали причинами рекордного роста расходов россиян. Об этом во вторник, 2 марта, заявил «Известиям» аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

По его словам, инфляция в стране растет все последние месяцы, и в феврале она показала очень высокие темпы. В связи с этим в денежной составляющей расходы населения выросли. Второй причиной сложившейся ситуации эксперт назвал волнообразное влияние пандемии, которое проявлялось то в возникновении отложенного спроса, то в его реализации.

«Весной у нас спрос схлопнулся, летом, когда стали открывать сферу обслуживания, спрос резко увеличился. Потом россияне в какой-то период стали активно накапливать, понимая, что впереди вторая волна [пандемии коронавируса], а может быть, и третья. Потом россияне увидели, что в общем-то ситуация не очень плохая и можно понемногу возобновить траты. <…> Вот этот отложенный спрос предыдущих месяцев сейчас реализуется, тем более что ситуация достаточно стабильная», ― сказал он.

Также Коренев подчеркнул, что уже несколько месяцев курс рубля остается достаточно стабильным, что в целом позитивно сказывается на поведении россиян. То есть, по его словам, население видит, что рубль стабилен и что можно не откладывать доллары. Согласно мнению эксперта, россияне начинают меньше переживать из-за возможного обесценивания национальной валюты и позволяют себе активно тратить, чего не делали год, откладывая период трат на более поздние сроки.

Что касается дальнейшего развития событий, то эксперт отметил, что все будет зависеть от многих факторов, в том числе от борьбы с пандемией, доходов россиян, инфляции, уровня безработицы, ситуации на рынке труда и темпов экономики страны.

Согласно данным аналитического портала «СберИндекс», опубликованным накануне, с 22 по 28 февраля траты россиян увеличились на 2,3% год к году, за весь февраль прирост составил 2,6% год к году, что стало максимумом с начала пандемии. Также отмечалось увеличение спроса граждан РФ в сервисном секторе. Это позволило замедлить падение в феврале до 13,5% в годовом выражении против 18,4% в январе.

Помимо этого стало известно, что на лекарственные препараты жители России стали тратить меньше на 3,3%. В годовом выражении полученный показатель соответствует уровню лета 2020 года, когда наблюдался период спада коронавирусной инфекции.

Подчеркивалось, что остальные расходы россиян остаются выше прошлогодних. Так, темпы роста трат на продукты составили в феврале 5,4% против 6,1% месяцем ранее, а расходы на непродовольственную розницу выросли на 8,7% против 9,6% в январе.