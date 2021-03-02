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В России зафиксирован рекордный рост расходов граждан за время пандемии

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Россияне стали тратить больше денег на товары и услуги. С начала пандемии траты выросли на 2,6% в годовом выражении, следует из данных аналитического портала «СберИндекс».

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«Россияне продолжают наращивать расходы по мере снижения воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом. С 22 по 28 февраля траты потребителей увеличились на 2,3% год к году. За весь февраль прирост составил 2,6% год к году, что стало максимумом с начала пандемии», — сообщили аналитики.

В «СберИндексе» рассказали также об увеличении спроса россиян в сервисном секторе. Это позволило замедлить падение в феврале до 13,5% в годовом выражении против 18,4% в январе.

Также известно, что на лекарственные препараты жители России стали тратить меньше на 3,3%. В годовом выражении полученный показатель соответствуют уровню лета 2020 года, когда наблюдался период спада коронавирусной инфекции.

Остальные расходы россиян остаются выше прошлогодних. Так, темпы роста трат на продукты составили в феврале 5,4% против 6,1% месяцем ранее, а расходы на непродовольственную розницу выросли на 8,7% против 9,6% в январе.

Ранее, 19 февраля, отмечалось, что потребительская активность россиян, несмотря на пандемию, в январе 2021 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

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