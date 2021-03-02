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Лукашенко исключил трансфер власти в Белоруссии

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Никакого трансфера власти в Белоруссии «детям, внукам и правнукам» быть не может. Об этом 2 марта рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

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«Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность», — подчеркнул глава республики.

По его словам, все будет по закону и Конституции, поправки к которой планируют принять в январе-феврале 2022 года.

«Все, даже вы вчетвером (участники совещания. — Ред.), можете участвовать в этих выборах после Конституции — и в парламентских, и в президентских», — цитирует политика агентство «БелТА».

Внутренняя политика Белоруссии — это дело исключительно самой Республики Беларусь. Как будет устроена внутренне страна, дело народа, добавил он.

В конце февраля Лукашенко в очередной раз опроверг слухи о намерении «передать власть» в стране своим детям, в частности старшему сыну Виктору.

В ноябре 2020 года белорусский президент во время беседы с журналистами заявил, что сыновья не будут его преемниками на посту главы государства. Он добавил, что никакого транзита власти в стране не будет.

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