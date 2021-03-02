Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

В одном из жилых домов Екатеринбурга прогремел взрыв. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает региональный новостной портал E1.RU .

Уточняется, что взрыв произошел в трехэтажном жилом доме на улице Авиаторов. По словам очевидцев, после хлопка в одной из квартир, расположенных на втором этаже, выбило стекла.

Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых в свою очередь, комментируя произошедшее, сообщил, что в квартире жилого дома взорвался самогонный аппарат и инцидент, предварительно, не носит криминального характера.

Первоначальной версией произошедшего, по его словам, рассматривается нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Представитель МВД также рассказал об одном пострадавшем в результате случившегося. По его словам, в момент ЧП внутри помещения находились несколько человек, но госпитализация потребовалась лишь одному. Им оказался 51-летний мужчина. Его добавили в одно из местных медучреждений с ожогами тела порядка 20%.

«Отдел полиции № 6 УМВД Екатеринбурга, чьи представители находятся сейчас в эпицентре событий, по итогам начавшейся проверки примет обоснованное процессуальное решение», — указал Горелых.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Ставропольском крае. Инцидент произошел в пятиэтажном доме в поселке Рыздвяный. В результате происшествия в одной из квартир были выбиты окна, а также входная дверь.