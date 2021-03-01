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Один человек пострадал при взрыве газа в доме на Ставрополье

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Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в понедельник, 1 марта.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме в поселке Рыздвяный. Отмечается, что из 15 квартир здания были эвакуированы 23 человека. В общей сложности в доме проживают 126 человек.

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По информации ведомства, возгорания после взрыва не последовало. В результате происшествия в одной из квартир были выбиты окна, а также входная дверь. Пострадавший находится в больнице.

Для ликвидации последствий происшествия задействовано 25 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники.

Причины происшествия устанавливаются.

26 февраля в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. По предварительным данным, причиной взрыва в пристроенном к жилому дому кафе стала утечка газа из газораспределительной системы. После взрыва возник пожар, пристройка обрушилась.

Из-под завалов извлекли пострадавшую сотрудницу кафе с 35% ожогов тела, ушибами и резаными ранами головы. Сейчас она находится под медицинским присмотром.

Всего, по информации регионального ГУ МЧС, в результате инцидента пострадали пять человек. Кроме сотрудницы пострадавшего от взрыва суши-бара, одного мужчину доставили в травмпункт, другую женщину также госпитализировали, еще двоим помощь оказали на месте.

Региональный СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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