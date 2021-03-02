Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Федун поддержал экс-тренера «Спартака» Романцева после операции на сердце
Туризм
В Карелии возьмутся за развитие агротуризма
Экономика
Москва вошла в топ-5 мирового рейтинга изменения цен на элитное жилье
Общество
Ряд россиян получат право на дополнительный отпуск
Общество
Песков счел недоразумением предложение Маска к Путину пообщаться в Clubhouse
Происшествия
В Красноярске 56 школьников госпитализировали после отравления
Общество
Подмосковные врачи спасли мужчину с 90% поражением легких
Экономика
В ОАЭ начали тестировать российские карты «Мир»
Политика
Песков заявил о невозможности достичь целей с помощью санкций

Названы самые продаваемые автомобили Lada в феврале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России в феврале 2021 года было продано 28 272 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 13,1% больше, чем за такой же месяц 2020 года. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Лицо с «Иксом»: Стив Маттин покинул «АвтоВАЗ»
Внешностью новых Lada займется дизайнер Renault Arkana

Самым продаваемым автомобилем в последний зимний месяц 2021 года стала Lada Granta. Жители страны купили 9790 таких машин. На втором месте — Lada Vesta, которая разошлась тиражом 8745 автомобилей. Третье место занимает Lada Largus с результатом 6428 автомобилей.

В 2020 году АвтоВАЗ продал на российском и зарубежных рынках 393 806 машин, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году.

Доля рынка бренда Lada в России составляет 21,5%. При этом самыми продаваемыми моделями на рынке РФ остаются Lada Granta и Lada Vesta.

25 февраля сообщалось, что АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей Lada в Казахстане. Речь идет о заводе «Азия Авто», которому местные власти выставили неустойку в 30,8 млрд рублей за неисполнение обязательств по промсборке.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021