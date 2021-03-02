Названы самые продаваемые автомобили Lada в феврале

В России в феврале 2021 года было продано 28 272 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 13,1% больше, чем за такой же месяц 2020 года. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Самым продаваемым автомобилем в последний зимний месяц 2021 года стала Lada Granta. Жители страны купили 9790 таких машин. На втором месте — Lada Vesta, которая разошлась тиражом 8745 автомобилей. Третье место занимает Lada Largus с результатом 6428 автомобилей.

В 2020 году АвтоВАЗ продал на российском и зарубежных рынках 393 806 машин, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году.

Доля рынка бренда Lada в России составляет 21,5%. При этом самыми продаваемыми моделями на рынке РФ остаются Lada Granta и Lada Vesta.

25 февраля сообщалось, что АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей Lada в Казахстане. Речь идет о заводе «Азия Авто», которому местные власти выставили неустойку в 30,8 млрд рублей за неисполнение обязательств по промсборке.