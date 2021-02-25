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АвтоВАЗ прекратил выпуск автомобилей в Казахстане

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Российская компания АвтоВАЗ приостановила производство автомобилей Lada в Казахстане. Речь идет о заводе «Азия Авто», которому местные власти выставили неустойку в 30,8 млрд рублей за неисполнение обязательств по промсборке.

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Как сообщает 25 февраля «Коммерсант», конвейер был остановлен еще в ноябре 2020 года, когда было расторгнуто соглашение о промсборке. По соглашению предприятию предоставлялись льготы и возвращался утильсбор. В феврале «Азия Авто» проиграла суд по возмещению полученных льгот, теперь министерство индустрии и инфраструктурного развития требует от предприятия вернуть государству 173,9 млрд тенге (30,8 млрд рублей).

В АвтоВАЗе изданию сообщили, что внимательно отслеживают ситуацию и изучают альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada и непрерывного предоставления услуг клиентам в Казахстане.

19 февраля сообщалось, что в 2020 году чистый убыток российского производителя АвтоВАЗ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил €196 млн против прибыли в €72 млн годом ранее.

При этом операционная прибыль компании в 2020 году сохранилась практически на уровне 2019 года, составив €129 млн против €130 млн. Прибыль до вычета налогов выросла в 3,6 раза — до €77 млн.

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