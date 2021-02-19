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Чистый убыток «АвтоВАЗа» в 2020 году составил €196 млн

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В 2020 году чистый убыток российского производителя «АвтоВАЗ» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил €196 млн против прибыли в €72 млн годом ранее. Об этом 19 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Renault Group.

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При этом операционная прибыль компании в 2020 году сохранилась практически на уровне 2019 года, составив €129 млн против €130 млн. Прибыль до вычета налогов выросла в 3,6 раза — до €77 млн.

Всего в 2020 году «АвтоВАЗ» продал на российском и зарубежных рынках 393 806 машин, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году.

Доля рынка бренда Lada в России составляет 21,5%. При этом самыми продаваемыми моделями на рынке РФ остаются Lada Granta и Lada Vesta.

17 февраля сообщалось, что в январе 2021 года в странах Европейского союза было продано 62 новых автомобиля Lada, что на 66,7% меньше, чем в январе 2020 года.

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