Минсельхоз обсудит повышение пошлины на ввоз яиц

Минсельхоз РФ обсуждает поэтапное повышение ввозной пошлины на инкубационные яйца для стимулирования их производства в России, при этом ставка может повыситься до 5% с нуля с 2022 года и до 15% с 2023 года. Об этом 2 марта говорится в сообщении на сайте министерства.

Разработанные Минсельхозом России механизмы господдержки отрасли позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца. Предложения ведомства представил глава ведомства Дмитрий Патрушев на совещании с крупнейшими предприятиями сектора.

Принятые меры позволили замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. «Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца», — рассказал Патрушев,

«Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства», — отметили в ведомстве.

Также рассматривается возможность возмещения капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. Власти могут компенсировать часть затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции. «Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены», — уточнили в ведомстве.

По итогам совещания представители отрасли отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова и начала проверку производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Ранее в этот день Белоусов дал ФАС поручение оперативно проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением. В Минсельхозе 17 февраля сообщали, что стоимость мяса птицы и яиц может вырасти, но сохранится в рамках продовольственной инфляции.