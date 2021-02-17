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Минсельхоз прокомментировал возможный рост цен на яйца и мясо птицы

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Стоимость мяса птицы и яиц может вырасти, но сохранится в рамках продовольственной инфляции, прокомментировали в Минсельхозе России 17 февраля сообщения о возможном росте цен на указанные продовольственные категории.

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Ранее торговые сети уведомили Минпромторг о готовности производителей повысить до 10% отпускные цены на мясо птицы и яйца по ряду причин, в частности из-за сокращения предложений продукции на рынке из-за птичьего гриппа, писали «Известия».

«Увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйца могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе. Росту цен способствует увеличение конкуренции за доступные объемы продукции между ритейлом и переработкой, которые в ряде случаев готовы предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам», — пояснили в Минсельхозе.

По прогнозам ведомства до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве. Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных культур сократит затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию.

Росту производства в этом секторе, по прогнозам Минсельхоза, также будут способствовать повышение доступности и расширение направлений целевого использования льготных кредитов. В министерстве добавили, что в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции и сохранения ее на доступном уровне ведется работа с отраслевыми объединениями и крупными производителями.

«Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом по прогнозу останется в рамках продовольственной инфляции», — подчеркнули в Минсельхозе.

В министерстве также сообщили об отсутствии данных от основных поставщиков птицеводческой продукции о повышении отпускных цен и напомнили, что среднегодовые цены на эту продукцию практически не менялись в течение нескольких лет из-за значительного увеличения объемов производства и высокого уровня насыщения внутреннего рынка. В 2020 году среднегодовые оптовые цены на мясо птицы были даже ниже, чем в 2019 году, добавили в Минсельхозе.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

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