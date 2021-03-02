В МЧС предупредили о приближении тихоокеанского циклона к берегам Камчатки
К берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон. Местные спасатели приведены в режим повышенной готовности. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю.
«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3–4 марта прогнозируются умеренные, местами сильные осадки, метель. Скорость ветра может достигать 15–20 метров в секунду, а на побережьях порывами — до 25–30 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.
Также ожидаются гололедица, снежные переметы и ограничение видимости на трассах. Объявлено штормовое предупреждение.
Отмечается, что влияние атмосферного вихря будет ощущаться на территории Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов, а также Алеутского муниципального округа.
Ранее, 23 февраля, об ухудшении погодных условий предупредили жителей Оренбургской области. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.