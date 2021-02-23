Штормовое предупреждение объявили в Оренбургской области

На территории Оренбургской области ожидается ухудшение погодных условий. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным департамента пожарной безопасности и гражданской защиты, 24 февраля в течение суток сильная метель ожидается на востоке Оренбуржья. Об этом сообщает 56orb.ru. Видимость ухудшится до 500–1000 м.

Ветер может усилиться до 26 м/с.

Ранее об ухудшении погодных условий предупредили жителей Курганской области. Температура опустится до -36 градусов, а ветер усилится до 20 м/с.