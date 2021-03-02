Чиновницу на Камчатке ждет суд после нападения стаи собак на ребенка

В Петропавловске-Камчатском следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка, в адрес местной чиновницы, сообщается на сайте СУ СК по региону во вторник, 2 марта.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2020 года замначальника муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» не предприняла должных мер по контролю и отлову бездомных животных в городе, что привело к увеличению популяции бродячих собак.

В результате халатного отношения обвиняемой к выполнению служебных обязанностей в ноябре прошлого года стая бездомных собак напала на 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок скончался.

«В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий, в частности, допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок, назначено и проведено 8 судебных экспертиз», — сказано в сообщении.

Уголовное дело было передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что четырехлетняя девочка пострадала в результате нападения стаи бездомных собак в республике Коми, следователи организовали доследственную проверку.