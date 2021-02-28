СК начал проверку после нападения стаи собак на четырехлетнюю девочку в Коми

Четырехлетняя девочка пострадала в результате нападения стаи бездомных собак в городе Печора Республики Коми. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону в субботу, 27 февраля.

Нападение произошло ранее в этот день во дворе дома на улице Восточной. Девочка получила раны головы, лица и ног. Ее доставили в Печорскую центральную районную больницу и прооперировали. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, после операции девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту нападения собак на ребенка следователи организовали доследственную проверку. В рамках проверки следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственных за организацию отлова животных без владельцев, а также оказание таковых услуг.

В сообщении, размещенном на официальной странице Коми в социальной сети «ВКонтакте», отмечается, что глава республики Владимир Уйба поручил оказать пострадавшей девочке всю необходимую помощь. Также вопрос оказания помощи ребенку находится на контроле у уполномоченной по правам ребенка в Коми Татьяны Козловой.

26 января сообщалось, что следователи в Улан-Удэ начали проверку по факту нападения собак на девятилетнюю девочку. Пострадавшая возвращалась из школы в микрорайоне Забайкальский, когда на нее набросилась стая собак. Местный житель спас ребенка, ему удалось отогнать животных. После этого он оказал девочке помощь.