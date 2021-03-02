В России появится платный интернет на коротких авиарейсах

В России с апреля появится платный интернет на коротких авиарейсах. Такую услугу первой в России предложит компания «Аэрофлот». В этом году перевозчик оборудует доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Аэрофлота».

Еще две авиакомпании – Utair и «Уральские авиалинии» – сейчас прорабатывают вопрос запуска интернета на борту, рассказали «Известиям» их представители.

S7 Airlines не планирует в ближайшем будущем предоставлять пассажирам такую услугу, уточнил ее представитель. Оснащать интернетом самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа» также пока не планируется, заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

Пассажиру за выход в интернет в полете придется заплатить от $5 до $25, сообщил источник «Известий» в группе «Аэрофлот». По его словам, неограниченный доступ к мессенджерам в полете обойдется в $5. Средняя скорость передачи данных должна составить 10 мб/сек., уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Стоимость оборудования одного узкофюзеляжного самолета Airbus А320 доступом в интернет (комплект и монтаж) достигает $500 тыс., сообщил «Известиям» источник, знакомый с расценками. Таким образом, затраты «Аэрофлота» на оборудование 16 самолетов интернетом могут составить почти $8 млн.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сети тянут в небо: в России появится интернет на коротких авиарейсах