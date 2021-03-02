Сети тянут в небо: в России появится интернет на коротких авиарейсах

В России c апреля появится платный интернет на коротких авиарейсах. Такую услугу пассажирам предложит компания «Аэрофлот». Вопрос выхода в Сеть в полете также прорабатывают Utair и «Уральские авиалинии». «Аэрофлот» оборудует системой доступа в интернет 16 среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320, рассказали «Известиям» в пресс-службе перевозчика. На это авиакомпания может потратить почти $8 млн. А пассажиру придется заплатить от $5 до $25, сообщил источник «Известий» в группе «Аэрофлот». Предоставление интернета в самолете сегодня является дорогостоящей инвестицией, поэтому многие российские авиакомпании не спешат его внедрять, считают эксперты.

Остаться в Сети

В России с апреля появится платный интернет на коротких авиарейсах. Такую услугу первой в России предложит авиакомпания «Аэрофлот». Компания в этом году оборудует доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320 (сейчас в парке 105 таких машин). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Аэрофлота». Там добавили, что у перевозчика нет планов оборудовать доступом в Сеть все имеющиеся сейчас в парке самолеты. Все новые машины семейства Airbus А320neo и А350 перевозчик будет получать уже оборудованными системами доступа, пояснили в компании.

Еще две авиакомпании — Utair и «Уральские авиалинии» — сейчас прорабатывают вопрос запуска интернета на борту, рассказали «Известиям» их представители.

Сети тянут в небо_1 Фото: Global Look Press/Lorenzo Mattei

Технологии и возможности предоставления интернета на борту постоянно расширяются, отметил в беседе с «Известиями» президент самолетного сегмента Utair Олег Семенов.

— Мы работаем над приемлемым для себя решением, и, безусловно, такая услуга появится. Концептуально мы не планируем включать ее в стоимость билета, а предоставим пассажирам возможность выбора этой дополнительной услуги, если она им будет нужна, — отметил он.

S7 Airlines не планирует в ближайшем будущем предоставлять пассажирам такую услугу, уточнил ее представитель. Оснащать интернетом самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа» также пока не планируется, заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

Справка «Известий» Сегодня «Аэрофлот» предоставляет интернет только на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330/A350 и Boeing 777, которые в основном выполняют дальнемагистральные рейсы. На Airbus A330 и Boeing 777 можно воспользоваться одним из трех тарифов: 200 мб интернета стоит $60, 35 мб — за $20, а 5 мб (можно использовать только в мессенджерах для отправки текстовых сообщений) — $5. На Airbus A350 применяется другая линейка тарифов: 200 мб интернета в течение всего полета стоит $25, 120 мб на три часа — $17, 50 мб, на один час — $9, а неограниченный доступ к мессенджерам — $5. Именно такая линейка тарифов будет действовать на коротких рейсах, уточнил собеседник «Известий».

Первый подход

Стоимость оборудования одного узкофюзеляжного самолета Airbus А320 с доступом в интернет (комплект и монтаж) достигает $500 тыс., сообщил «Известиям» источник, знакомый с расценками. Таким образом, затраты «Аэрофлота» на оборудование 16 самолетов интернетом могут составить почти $8 млн. Средняя скорость передачи данных должна составить 10 мб/с, уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Поставщиком оборудования для доступа в интернет на самолетах семейства Airbus A320 и провайдером услуг связи станет российская компания «Стек.ком» — оператор спутниковой связи и системный интегратор в области космических технологий, говорит источник «Известий» в группе «Аэрофлот».

Сети тянут в небо_2 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Стек.ком» в 2018 году выиграл тендер по оснащению 81 самолета Airbus 320/321 «Аэрофлота» оборудованием для доступа к стриминговой системе развлечений и в интернет по технологии Wi-Fi, а также на оказание услуг связи в течение трех с половиной лет. Начальная цена контракта составляла $57,5 млн. «Аэрофлот» должен был начать установку оборудования на самолеты еще в ноябре 2017 года, а закончить все работы в декабре 2019 года, писали СМИ. Представитель авиакомпании не уточнил, в связи с чем произошла задержка запуска интернета на коротких авиарейсах «Аэрофлота».

«Известия» направили запрос в «Стек.ком».

Только платный

Сегодня бесплатный интернет в самолете на внутренних рейсах предоставляет авиакомпания Japan Airlines, сообщается на ее официальном сайте. Но в России в ближайшей перспективе бесплатного интернета на внутрироссийских рейсах не будет, сказали «Известиям» в Bain & Company — консультанте «Аэрофлота».

— Мы не ожидаем в ближайшей перспективе субсидирования данной услуги со стороны авиакомпаний в России. Оно в том числе происходит за счет доходов от дальнемагистральной и международной частей маршрутной сети перевозчиков, а их восстановление из-за коронавируса будет медленным. Следовательно, возможностей у авиакомпаний обеспечить субсидирование такой услуги в России будет меньше, — отметил старший эксперт авиационной практики Bain & Company Олег Зуев.

По словам эксперта, эта услуга должна будет стать дополнительным источником сервиса и доходов перевозчиков. Большинство авиакомпаний, имеющих четыре или пять звезд от Skytrax (оценщик качества сервиса в мировой авиатранспортной отрасли), предоставляет сервис «интернет на борту», так как это один из факторов повышения лояльности пассажиров. По мнению Олега Зуева, в связи с развитием спутниковых технологий растут и требования пассажиров к скорости интернета: использование старых технологий с высокой стоимостью данных и низкой скоростью интернета может негативно сказаться на бренде авиакомпании и лояльности пассажиров.

Установка оборудования для обеспечения доступа в Сеть в полете — дорогостоящий проект, поэтому другие российские перевозчики не спешат вводить интернет на своих рейсах, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Масштабные вложения «Аэрофлота» в интернет на коротких рейсах — это часть реализации утвержденной стратегии до 2028 года, согласно которой авиакомпания станет премиальным перевозчиком с уровнем пять звезд от Skytrax (сейчас у него четыре звезды), добавил эксперт.

— Для массовой аудитории услуга доступа в интернет на коротких линиях не критична, поэтому вопрос будет только в ее цене. Будет дешево и с удобной оплатой — воспользуются, нет — обойдутся, — полагает эксперт.

По словам Олега Пантелеева, при прочих равных услугах «интернет на борту» будет влиять на выбор авиакомпании для полета, но ключевым на коротких рейсах не станет.