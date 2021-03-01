Роскомнадзор направит в суд протоколы в отношении Twitter за неудаление контента

Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении соцсети Twitter, которая проигнорировала требования об удалении почти 3 тыс. материалов с запрещенной в России информацией. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор составит в отношении социальной сети Twitter протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований об удалении запрещенной информации. Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что компания Twitter проинформирована о намерениях ведомства.

Ранее в этот же день стало известно, что с 2017 года Twitter, вопреки требованиям Роскомнадзора, не удалил 2862 ссылки на материалы с запрещенной информацией, что является злостным нарушением российского законодательства.

Как отмечалось, в отношении информации, признанной запрещенной, ведомство направило в компанию Twitter более 28 тыс. требований об удалении.

Невыполнение грозит для юридических лиц штрафом в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

В конце 2020 года Госдума приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и обязанности для владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Поправки вносятся в законопроект 2017 года о регулировании социальных сетей.

Поправка обязывает администрацию соцсетей блокировать противоправный контент, а также ограничивать доступ к информации, которая выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции России, а также к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.