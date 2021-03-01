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Жители Кипра выразили возмущение из-за песни для «Евровидения»

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На Кипре полиция задержала мужчину, который ворвался в офис общественного телевидения и устроил скандал из-за песни El Diablo певицы Элены Цагрину, с которой страна поедет на песенный конкурс «Евровидение». Об этом сообщает Associated Press 28 февраля.

По мнению нарушителя, композиция оскорбляет христиан, обвинив сотрудников компании в том, что они одобряют подобные «сатанинские» песни. Отмечается, что после предъявления обвинений, в числе которых были словесные оскорбления, мужчину отпустили.

Выбором песни для конкурса остались недовольны и другие жители Кипра. Так, в телекомпанию начали поступать звонки с угрозами, а ассоциация богословов потребовала выбрать другую композицию, так как El Diablo «исповедует любовь к сатане». Оскорбляющей веру песню назвали и в партии Национального народного фронта (ELAM).

В феврале сообщалось, что депутат Европарламента предложила начать сбор подписей с требованием запретить Белоруссии участвовать в «Евровидении».

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