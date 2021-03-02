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Минобороны проведет в 2021 году крупнейшие океанские учения

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Минобороны России проведет в 2021 году масштабные океанские учения в дальней морской зоне. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, подготовка к ним уже началась.

Ожидается, что предстоящие океанские маневры станут одними из самых масштабных за последние годы. В частности, на них будет отрабатываться как межфлотское взаимодействие, так и межвидовое, особенно с Воздушно-космическими силами.

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В них одновременно примут участие корабли Северного и Тихоокеанского флотов, которые станут действовать в разных регионах, но под под единым руководством. Штабы будут управлять самолетами, кораблями и подводными лодками в режиме реального времени с помощью новых автоматизированных систем.

Сейчас определяется корабельный и авиационный состав, который примет участие в учениях, а также место их проведения. В частности, по словам собеседников, рассматриваются регионы Тихого, Атлантического, Северного Ледовитого, а также Индийского океанов. Окончательно место пока не выбрано.

В конце 2020 года проведение масштабных учений анонсировал Главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Он заявлял, что флот России продолжит активную деятельность в различных районах Мирового океана для гарантированного недопущения угроз стране с морских направлений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Флоты врозь: в 2021 году ВМФ проведёт крупнейшие океанские учения

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