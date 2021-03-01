Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Словакия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Мир
Эксперты оценили возможность третьей волны коронавируса в Европе
Политика
Замминистра энергетики Инюцына освободили от должности
Мир
США выделят Украине новый пакет военной помощи в $125 млн
Общество
Синоптики предупредили о мощном арктическом вторжении в Россию к выходным
Общество
В ВОЗ заявили о продолжении второй волны коронавируса
Спорт
Путин поздравил Большунова с победой на ЧМ по лыжным гонкам
Мир
Пашинян попросил у соотечественников прощения за свои ошибки
Общество
Минздрав внес «Сурфактант-БЛ» в список рекомендованных для лечения COVID

Новый экспериментальный театр отреставрируют в Волгограде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закупка на реставрацию Нового экспериментального театра (НЭТ) объявлена в Волгограде областным управлением капитального строительства. Начальная цена контракта превышает 119,7 млн рублей.

Как сообщает ресурс «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на закупочную документацию, генподрядчик должен будет обновить НЭТ за 7,5 месяца, соблюдая при этом все требования к восстановлению объектов культурного наследия. Предстоит заново оштукатурить фасады, отреставрировать крыльцо и цоколь здания, полностью заменить оконные блоки с сохранением аутентичного внешнего вида, залатать протекающую кровлю, а также привести в порядок систему водоотведения и инженерные коммуникации. Скульптуры на крыше театра отремонтируют и покрасят, ворота на въезде заменят. Работы начнутся 1 апреля, театр полностью отреставрируют к 15 ноября.

В городе Минусинск (Красноярский край) планируется реконструировать основное здание старинного драматического театра. По словам министра культуры региона Аркадия Зинова, реставрация начнется в этом году. Показ спектаклей будет перенесен в центр культурного развития. Чиновник также отметил, что продолжается строительство административно-бытового корпуса Минусинского драматического театра. Ожидается, что малая сцена и многое другое появятся уже в этом году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021