Новый экспериментальный театр отреставрируют в Волгограде

Закупка на реставрацию Нового экспериментального театра (НЭТ) объявлена в Волгограде областным управлением капитального строительства. Начальная цена контракта превышает 119,7 млн рублей.

Как сообщает ресурс «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на закупочную документацию, генподрядчик должен будет обновить НЭТ за 7,5 месяца, соблюдая при этом все требования к восстановлению объектов культурного наследия. Предстоит заново оштукатурить фасады, отреставрировать крыльцо и цоколь здания, полностью заменить оконные блоки с сохранением аутентичного внешнего вида, залатать протекающую кровлю, а также привести в порядок систему водоотведения и инженерные коммуникации. Скульптуры на крыше театра отремонтируют и покрасят, ворота на въезде заменят. Работы начнутся 1 апреля, театр полностью отреставрируют к 15 ноября.

В городе Минусинск (Красноярский край) планируется реконструировать основное здание старинного драматического театра. По словам министра культуры региона Аркадия Зинова, реставрация начнется в этом году. Показ спектаклей будет перенесен в центр культурного развития. Чиновник также отметил, что продолжается строительство административно-бытового корпуса Минусинского драматического театра. Ожидается, что малая сцена и многое другое появятся уже в этом году.