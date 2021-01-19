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Здание драматического театра реконструируют в Минусинске

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В городе Минусинск (Красноярский край) планируется реконструировать основное здание старинного драматического театра. Об этом министр культуры региона Аркадий Зинов сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, реставрация начнется в этом году. Показ спектаклей будет перенесен в центр культурного развития, который был недавно построен, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Чиновник также отметил, что продолжается строительство административно-бытового корпуса Минусинского драматического театра. Изначально возникли проблемы с устройством свайного поля, но сейчас работы идут в хорошем темпе. Ожидается, что малая сцена и многое другое появятся уже в этом году.

Здание драмтеатра в Минусинске возвели в 1906 году.

Летом сообщалось о планах реконструировать Воронежский государственный театр оперы и балета. По словам экспертов, здание театра слишком маленькое для гастролей ведущих театров страны и зарубежья, кроме того, оно не укладывается ни в один из пунктов свода правил 2018 года «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования».

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