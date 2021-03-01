В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании оливкового масла

Оливковое масло не входит в перечень социально значимых продуктов, а его доля в объеме российского рынка растительных масел составляет порядка 0,3%. Об этом говорится в комментарии Минсельхоза России, который поступил в «Известия» в понедельник, 1 марта.

Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию газеты «Коммерсант» о том, что стоимость оливкового масла может вырасти в пределах 15%. Причиной указывалось снижение урожая оливок в Испании, на которую приходится более половины их мирового производства. Кроме того, ситуация на рынке этого масла усугубляется вероятным сокращением урожая оливок в Италии и Греции.

В министерстве отметили, что промышленное производство оливок и оливкового масла в России не осуществляется. Подходящие природно-климатические условия есть в Крыму, где в настоящее время на базе научных центров происходит экспериментальное выращивание этой культуры и производство масла.

«Отечественное производство растительных масел позволяет полностью удовлетворять спрос населения, по итогам 2020 года оно составило 7,3 млн т, а уровень самообеспеченности данной продукцией достиг 195,8%», — добавили в Минсельхозе.

В Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции России заявили «Известиям», что подорожание оливкового масла в отдельных странах действительно есть, но ситуация не является критичной.

По данным Европейской ассоциации производителей оливкового масла, в Европе не снизилось производство оливкового масла, оно наблюдается в отдельных странах, но в целом в регионе отмечается небольшой рост производства этого продукта. Эксперты оценили мировое снижение в 1,5%.

В общественной организации «Опора России» заявили, что в Европе действительно есть дефицит оливкового масла, но это стандартная ситуация. Однако для российских торговых сетей эта ситуация не окажется серьезной, поскольку этот вид масла не считается продуктом первой необходимости.