Фонд кино подал иск на 65 млн рублей к авторам фильма «Кома»

Фонд кино подал иск на 65 млн рублей к кинокомпании «Большое кино» и продюсеру Гевонду Андреасяну в Арбитражный суд Москвы, указано в картотеке суда. Иск касается фильма «Кома», но партнеры рассчитывают заключить мировое соглашение, пояснил «Известиям» продюсер фильма Андреасян.

«Это претензии по фильму «Кома». Но мы уже давно находимся в диалоге (с Фондом кино. — «Известия») и будем выплачивать (требуемую по иску сумму. —«Известия»)», — рассказал продюсер.

В пресс-службе Фонда кино на момент публикации не ответили на запрос «Известий» по иску.

Как следует из данных в картотеке суда, иск поступил в арбитраж 25 февраля, но пока не принят к производству.

«Кома» — фантастическая драма, вышедшая на экраны в 2019 году. По данным «Кинопоиска», при общем бюджете фильма в 305 млн рублей кассовые сборы картины по всему миру составили $2,4 млн (около 181 млн рублей).

Фонд кино осуществлял финансовую поддержку картины, следует из материалов на сайте фонда. Часть субсидий фильм получал безвозмездно, а часть должен был вернуть по утвержденным с Фондом кино датам.

Фонд распределяет государственные субсидии на поддержку отечественного кино. Кинокомпании предоставляют в организацию данные по проектам, а организация по итогам питчингов (конкурсов) определяет сумму, которую может получить в виде субсидии тот или иной проект, а также условия, на которых фильм получает финансирование. В случае если та или иная картина получает поддержку в виде возвратной субсидии, но авторы проекта вовремя не возвращают средства, Фонд вправе обратиться в суд для взыскания денег.

Время от времени Фонд кино подает аналогичные иски к различным российским кинокомпаниям. Например, в 2020 году организация подала два иска к кинокомпании «Русская фильм группа» и продюсеру Алексею Петрухину на более чем 220 млн рублей и 90 млн рублей соответственно. Оба иска были связаны с неисполнением обязательств по двум фильмам: «Тайна печати дракона» и «На пороге бессмертия: путешествие в Индию». Оба иска до сих пор находятся в производстве Арбитражного суда Москвы, следует из картотеки суда.