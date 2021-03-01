Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Совет World Athletics одобрил план восстановления в правах ВФЛА
Экономика
Стоимость биткоина выросла более чем на 7%
Мир
Супруга королевы Великобритании перевели в другую клинику
Экономика
В ГД внесли проект об обязательной регистрации сигаретоделательных машин
Мир
На Багамах обнаружили титановый шар с надписями на русском языке
Мир
На Украине распустили подразделения контроля за оборотом оружия из-за коррупции
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии стремления СЕ защищать права русскоязычных граждан
Спорт
Махачев перед боем с Добером потренировался с Нурмагомедовым
Экономика
Мосбиржа ввела ограничения агрессивных рыночных заявок на валютном рынке

Эксперт заявил о риске блокировки VPN-сервисов в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

VPN-сервисы в России могут попасть под блокировку, заявил «Известиям» преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов в понедельник, 1 марта. В 2017 году были приняты поправки, которые предоставили ФСБ и Роскомнадзору такие права в случае отказа VPN фильтровать запрещенные в России сайты, сказал эксперт. В 2019 году Роскомнадзор направил требования фильтровать трафик 10 VPN-сервисам. Однако, несмотря на то что 9 из 10 сервисов проигнорировали требование, их так и не заблокировали, сказал Блинов.

Ранее, 1 марта, газета «Коммерсант» написала, что в Сеть утекли данные 21 млн пользователей бесплатных популярных VPN-сервисов для Android. Речь идет о приложениях SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN, в том числе распространенных в России. В продажу на теневых форумах поступили три архива, в которых содержались не только адреса электронной почты, пароли и логины пользователей этих программ, но и информация об устройствах пользователей VPN, в том числе серийные номера, типы телефонов и бренды.

Приоткрытая информация: российские компании скрывают 57% утечек данных
Государственные организации сознаются в допущенных ошибках чаще, чем частные

«Бизнес-модель многих бесплатных VPN-сервисов строится на том, что они продают информацию о своих пользователях рекламодателям. К примеру, вам могут присвоить уникальный идентификатор и собрать адреса страничек, на которые вы переходите. Это помогает рекламодателям найти закономерности в источниках трафика. С точки зрения сервисов, они торгуют анонимными данными, потому защита закона на них не распространяется», — сказал Олег Блинов.

По его словам, такая анонимизация небезопасна для пользователей. В пример он привел двух немецких исследователей, которые в 2017 году купили базу данных о 3 млрд подобных анонимных посещений страниц, проанализировали ее, и смогли установить, какие лекарства принимает один из депутатов немецкого парламента.

В то же время сама технология VPN считается безопасной и при правильной настройке позволяет оставаться анонимным для государства, сказал эксперт. Даже сам факт использования VPN-продуктов может оказаться незамеченным.

«Однако следует учитывать, что бесплатные сервисы могут не успевать вовремя исправлять уязвимости, а также допускать иные ошибки при настройке мер безопасности. Государство, и не только российское, может пользоваться этими уязвимостями, чтобы мониторить трафик. Кроме того, государству легче распознать вас в анонимизированном трафике. Купив анонимную базу данных, оно может сличить, к примеру, время посещения вами портала госуслуг и увидеть посещаемые вами страницы», — заключил специалист.

Ранее, 19 февраля, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что мошенники узнают персональные данные россиян из брешей в безопасности компаний или от своих информаторов в них, из социальных сетей граждан, а также через фишинговые сайты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021