Данные 21 млн пользователей VPN-сервисов оказались в Сети

В Сеть просочились данные 21 млн пользователей бесплатных популярных VPN-сервисов для Android. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил «Коммерсант».

Речь идет о приложениях SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN, в том числе распространенных в России. В продажу на теневых форумах поступили три архива, в которых содержались не только адреса электронной почты, пароли и логины пользователей этих программ, но и информация об устройствах пользователей VPN, в том числе серийные номера, типы телефонов и бренды.

При этом в издании напомнили, что данные клиентов SuperVPN уже просочились в открытый доступ летом прошлого года. По мнению опрошенных изданием экспертов, причиной новой утечки стала «очевидная халатность» владельцев сервисов при обращении с конфиденциальной информацией.

VPN-сервисы маскируют настоящий IP-адрес пользователя, предоставляя возможность посещать заблокированные на территории определенных стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах.

19 февраля ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что мошенники узнают персональные данные россиян из брешей в безопасности компаний или от своих информаторов в них, из социальных сетей граждан, а также через фишинговые сайты.