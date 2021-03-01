Майкл Джей Фокс опубликовал тизер документалки о трилогии «Назад в будущее»
Актер Майкл Джей Фокс, сыгравший главную роль в фильмах «Назад в будущее», опубликовал тизер документального сериала о создании трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее».
«Скоро», — подписал актер ролик в Twitter.
В сериале примут участие все актеры трилогии. Пока неизвестно, когда он выйдет в свет, передает НСН.
Ранее, 25 января, в Японии ученики Технической школы Танабэ в Вакаяме создали полномасштабную копию автомобиля DeLorean DMC-12 из популярного фильма «Назад в будущее».
Премьера «Назад в будущее» состоялась в 1985 году.
Картина получила множество восторженных отзывов от зрителей и критиков, а также несколько престижных кинопремий, в том числе «Оскар» за лучший звуковой монтаж и премию Японской академии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».