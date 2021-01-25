Японские школьники создали копию автомобиля из фильма «Назад в будущее»

В Японии ученики Технической школы Танабэ в Вакаяме создали полномасштабную копию автомобиля DeLorean DMC-12 из популярного фильма «Назад в будущее». Об этом в понедельник, 25 января, сообщает издание Kotaku.

На постройку они потратили четыре года.

Памятник, созданный из алюминия толщиной в 2 мм, установили у входа в учебное в заведение. Четыре раза в день автомобиль вращается на своем пьедестале, а из динамиков начинает играть официальный саундтрек из фильма.

Премьера «Назад в будущее» состоялась в 1985 году, пишет REGNUM.

Картина получила множество восторженных отзывов от зрителей и критиков, а также несколько престижных кинопремий, в том числе «Оскар» за лучший звуковой монтаж и премию Японской академии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».