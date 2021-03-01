В Финляндии ввели режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Финляндии объявило о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте кабмина в понедельник, 1 марта.

Власти решили, что в стране преобладают исключительные обстоятельства, позволяющие использовать закон о чрезвычайном положении, который вступает в силу немедленно, уточняет RT.

По данным портала Worldometers, в Финляндии за всё время пандемии выявлено 58,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции. При этом выздоровели почти 46 тыс. человек, скончались 742 пациента.

Ранее в этот же день новые ограничения на фоне распространения коронавируса начали действовать в Эстонии, пишет REGNUM. Согласно решению правительства страны, учащиеся средних и старших классов будут обучаться удаленно, а младшеклассники — очно.

С 1 марта в Эстонии с 22:00 до 06:00 запрещено проводить мероприятия в помещениях, включая публичные богослужения, киносеансы, спектакли и концерты. Проведение спортивных занятий и кружков разрешено с участием одного человека и тренера, максимальная численность уличной группы не должна превышать 10 человек.