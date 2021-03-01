В Эстонии ввели новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

Новые ограничения на фоне распространения коронавирусной инфекции начали действовать в Эстонии. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Как уточняется, они продлятся до 28 марта, говорится на сайте эстонского кабмина.

Согласно решению властей, учащиеся средних и старших классов будут обучаться удаленно, младшеклассник же будут учиться очно.

С 1 марта в Эстонии с 22:00 до 06:00 запрещено проводить мероприятия в помещениях, включая публичные богослужения, киносеансы, спектакли и концерты. Проведение спортивных занятий и кружков разрешено с участием одного человека и тренера, максимальная численность уличной группы не должна превышать 10 человек.

Кроме того, прекратят прием посетителей спа-центры, сауны и водные центры. Кафе и рестораны будут обслуживать клиентов до 18:00, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. В торговых центрах усилят охрану, которая будет контролировать соблюдение санитарных норм.

Ранее в феврале Эстония разрешила въезд на свою территорию без ограничений гражданам из восьми стран Европы, для приезжающих из остальных государств действует требование обязательного тестирования или десятидневной самоизоляции. Эти государства — Хорватия, Исландия, Греция, Лихтенштейн, Норвегия, Германия, Финляндия и Дания.

По данным портала Worldometers, в Эстонии за все время пандемии выявлено 65,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции. При этом выздоровели почти 50 тыс. человек, скончались 589 пациентов.