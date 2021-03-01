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Крупнейшая энергетическая компания Техаса объявила о банкротстве

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Крупнейшая энергетическая компания американского штата Техас Brazos Electric Power Cooperative заявила о банкротстве и попросила защиты от кредиторов, сообщает 1 марта агентство Bloomberg.

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Компания подала заявление о несостоятельности в суд Южного округа Техаса из-за проблем, возникших после экстремальных морозов.

Последствия стихии — технические неполадки и поданные подрядчиками и потребителями исковые заявления — вынудили организацию искать защиту в суде по делам имущественных должников, отмечается в сообщении. Энергокомпания оценила свои активы и долговые обязательства в $1–10 млрд.

Brazos Electric является поставщиком электроэнергии 16 распределительным кооперативам и одной муниципальной системе.

16 февраля снежная буря, накрывшая 25 штатов США, оставила без света более 4 млн человек. Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. По просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта президент США Джо Байден объявил на всей территории штата режим ЧС на федеральном уровне.

Энергетические компании, которые смогли продолжать работу после разгула стихии, значительно повысили цены за свои услуги, многие жители штата получили огромные счета за электроэнергию.

В правительстве Техаса решили временно запретить отключение электроснабжения должникам, а также заморозили рассылку счетов за электроэнергию, пишет «Газета.ру».

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