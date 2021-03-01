В ФМБА завершат первую фазу клинических испытаний «Мир-19» к середине марта

ФМБА завершит первую фазу клинических исследований препарата против коронавируса «Мир-19» к середине марта. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Она рассказала, что разрешение на доклинические исследования было получено еще в конце декабря 2020 года, работа была начата сразу после Нового года.

«С учетом того, что это новая молекула, мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», — отметила Скворцова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она добавила, что клинические испытания собственной вакцины ФМБА планируется начать в июле. В настоящее время, по словам главы агентства, получена первая рецептура этого препарата.

30 декабря 2020 года Скворцова в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявила, что сейчас агентство разрабатывает рекомбинантную вакцину против коронавируса, действие которой «реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет».

Скворцова выразила надежду на то, что в первом квартале 2021 года получится завершить доклинические испытания этой вакцины.

По словам главы агентства, доклинические исследования показали полную безопасность препарата и эффективность, превышающую 99%.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.