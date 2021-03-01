Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Байкале зафиксировали подземный толчок
Мир
В Эстонии ввели новые ограничения из-за ситуации с COVID-19
Авто
Минпромторг дополнил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Происшествия
Экс-участницу Little Big нашли мертвой в квартире в Петербурге
Общество
Кошатников среди россиян оказалось почти вчетверо больше собачников
Общество
Ограничение на транзит по МКАД грузовиков более 12 т стало постоянным
Происшествия
Более 70 школьников отравились в Красноярске
Интернет
Пушков рассказал о риске для Twitter потерять Россию
Общество
В России за сутки зарегистрировали более 11,5 тыс. новых случаев коронавируса
Сюжет:

В «Роскосмосе» утвердили график создания ракеты «Союз-5»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет главных конструкторов утвердил график создания космического ракетного комплекса «Союз-5». Об этом 1 марта сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Ушли в вакуум: «Роскосмос» мог лишиться 350 млн на закрытом контракте
Следствие интересует, куда исчез аванс за изготовление сварочной камеры для деталей ракетно-космической техники

«В ходе работы Совета главных конструкторов было подписано решение, определяющее дальнейшую работу по реализации проекта: утвержден генеральный график создания космического ракетного комплекса «Союз-5» и определены поручения предприятиям госкорпорации «Роскосмос», — сообщается на сайте «Роскосмоса».

Ранее в феврале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что начало реконструкции стартового стола под ракету-носитель «Союз-5» на Байконуре начнется летом.

6 февраля главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин рассказал, что в России впервые спроектировали ракетный двигатель полностью в цифровом виде без использования чертежей. Он отметил, что двигатель РД-171МВ для ракеты «Союз-5» создан полностью в цифровой документации.

В декабре 2020 года сообщалось, что НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») провело первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5», именуемого еще и как «царь-двигатель».

Ракету-носитель среднего класса «Союз-5» начали изготавливать в конце мая 2019 года. Производством занимается самарский ракетно-космический центр «Прогресс».

«Союз-5» («Иртыш») — двухступенчатая ракета. Она сможет выводить на орбиту грузы весом до 17 т. При создании двигателя для «Иртыша» — РД-171МВ — впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021