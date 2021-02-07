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Рогозин анонсировал начало реконструкции стартового стола под «Союз-5»

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Реконструкция стартового стола под ракету-носитель «Союз-5» на Байконуре начнется летом. Об этом сообщил в воскресенье, 7 февраля, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Он полетит вовремя. Весной закончится проектирование реконструкции стартового стола на Байконуре и летом начнутся работы», — ответил Рогозин на сообщение пользователя в Twitter.

Пользователь сети микроблогов предположил, что реконструкция может затянуться, и ракета полетит только к 2050 году.

В ответ глава «Роскосмоса» отметил, что летные испытания ракеты пройдут в 2023 году.

Накануне, 6 февраля, главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин рассказал, что в России впервые спроектировали ракетный двигатель полностью в цифровом виде без использования чертежей. Он отметил, что двигатель РД-171МВ для ракеты «Союз-5» создан полностью в цифровой документации.

В декабре 2020 года сообщалось, что НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») провело первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5», именуемого еще и как «царь-двигатель».

Ракету-носитель среднего класса «Союз-5» начали изготавливать в конце мая 2019 года. Производством занимается Самарский ракетно-космический центр «Прогресс».

«Союз-5» («Иртыш») — двухступенчатая ракета. Она сможет выводить на орбиту грузы весом до 17 т. При создании двигателя для «Иртыша» — РД-171МВ — впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство.

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