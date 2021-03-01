Минтруд разъяснил порядок получения пособий на детей до трех лет

В Минтруде разъяснили правила и условия выплаты пособий на детей до трех лет. В ведомстве указали, что прекратил действие только введенный на время пандемии, временный беззаявительный порядок продления таких выплат.

«До 1 марта продление выплат осуществлялось без заявления со стороны семьи. Этот беззаявительный порядок продления прекращает действовать с 1 марта текущего года», — рассказал представитель ведомства «РИА Новости».

Назначение пособий на детей до трех лет как во время пандемии, так и до нее осуществлялось и осуществляется по заявлению семьи, напомнили в Минтруде.

Как и до начала пандемии коронавируса, с 1 марта для продления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Новое назначение и продление срока выплаты осуществляется с момента обращения в уполномоченные органы.

Выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка предоставляются семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека.

Беззаявительный порядок продления выплат ввело правительство России весной 2020 года.

В конце февраля депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты занятий спортом детям из семей с низким доходом. Речь идет о сумме не более 5 тыс. рублей в течение месяца.