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Forbes составил список 20 богатейших self-made женщин России

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Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых женщин России, которые самостоятельно заработали свои активы. Список, опубликованный в понедельник, 1 марта, возглавила основательница и гендиректор российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук.

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Отмечается, что в этот топ-20 вошли те, кто добились результата самостоятельно, кто активно участвует в семейном бизнесе, но не получил его по наследству, или же ведет дела с партнерами.

В журнале подчеркнули, что за прошлый год оборот Wildberries вырос практически вдвое (до 437,2 млрд рублей). В редакции оценили капитал Бакальчук в $10,1 млрд, что дает возможность основательнице интернет-ритейлера войти в топ-10 богатейших женщин мира, которые построили свой бизнес самостоятельно.

Ранее, 24 февраля, стало известно, что, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), Бакальчук вошла в число 15 богатейших граждан России. Тогда ее состояние оценили в $10,9 млрд.

В феврале 2020 года сообщалось, что Бакальчук обошла предпринимательницу Елену Батурину и стала, по версии журнала Forbes, богатейшей женщиной в России с состоянием на тот момент в $1,4 млрд. Согласно опубликованному рейтингу крупнейших онлайн-продавцов в Рунете, в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

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