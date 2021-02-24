Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.
Общество
Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели
Наука
Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе
Мир
В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО
Мир
В Иране назвали абсурдом заявления США по ядерной сделке
Общество
В России может появиться транспорт на водороде к 2023 году
Мир
Украина начала вакцинацию от коронавируса
Общество
Осужденный за коррупцию экс-глава Марий Эл Маркелов назвал себя невиновным
Мир
Премьер Чехии заявил о надвигающейся катастрофе в стране из-за COVID-19

Глава Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основательница и гендиректор российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в число 15 богатейших граждан России. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Цифровая среда: зачем ритейлеры объединяются с IT-компаниями
Как торговые сети выходят в онлайн и борются за покупателей

Согласно информации агентства, ее состояние оценивается в $10,9 млрд, что ставит ее на 14-ю строчку богатейших граждан РФ. Кроме того, Бакальчук является самой богатой женщиной в стране.

16 февраля сообщалось, что глава и совладелец горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин стал первым бизнесменом в России, чье состояние достигло $30 млрд.

В феврале 2020 года сообщалось, что Бакальчук обошла предпринимательницу Елену Батурину и стала, по версии журнала Forbes, богатейшей женщиной в России с состоянием на тот момент в $1,4 млрд. Согласно опубликованному рейтингу крупнейших онлайн-продавцов в Рунете, в 2019 году оборот Wildeberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Бакальчук вошла в список богатейших людей в России в 2018 году. Тогда ее состояние оценивалось в $600 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021