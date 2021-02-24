Глава Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян

Основательница и гендиректор российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в число 15 богатейших граждан России. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно информации агентства, ее состояние оценивается в $10,9 млрд, что ставит ее на 14-ю строчку богатейших граждан РФ. Кроме того, Бакальчук является самой богатой женщиной в стране.

16 февраля сообщалось, что глава и совладелец горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин стал первым бизнесменом в России, чье состояние достигло $30 млрд.

В феврале 2020 года сообщалось, что Бакальчук обошла предпринимательницу Елену Батурину и стала, по версии журнала Forbes, богатейшей женщиной в России с состоянием на тот момент в $1,4 млрд. Согласно опубликованному рейтингу крупнейших онлайн-продавцов в Рунете, в 2019 году оборот Wildeberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Бакальчук вошла в список богатейших людей в России в 2018 году. Тогда ее состояние оценивалось в $600 млн.