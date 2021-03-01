Белгородскую скульптуру «Огурец на вилке» увековечили в 3D-модели

Скульптуру под названием «Огурец на вилке», установленную в Старом Осколе Белгородской области, включили в энциклопедию самых необычных скульптур России. Монумент нанесли на интерактивную карту и увековечили в 3D-модели. Таким образом, памятник можно рассмотреть с разных сторон и узнать о нем интересные факты: кто создал скульптуру, из чего она выполнена и какого размера.

Энциклопедию составил сервис поездок и путешествий «Туту.ру». В нее включены 100 объектов из всех регионов России. Арт-объекты ранее принимали участие во всероссийском конкурсе «СкульпТУТУра». Он проводился с октября 2020 года по январь 2021 года.

Как уточняет «Бел.Ru», памятник огурцу на вилке был установлен в Старом Осколе в 2009 году. В тот год местные сорта огурцов «Атлет» и «Эстафета» получили золотую медаль на международном соревновании.

Тот же сервис год назад проводил конкурс на самое веселое название населенного пункта. В финал вышла белгородская Муходеровка, но в тройку лидеров она не вошла. Третье место досталось архангельской Морозилке, второе — забайкальскому Хохотую, а первое — Мутному Материку из Коми.

Ранее были названы самые востребованные направления на предстоящий праздник 8 Марта. В первую тройку вошли Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.