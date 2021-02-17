Названы популярные у россиян направления для отдыха на 23 Февраля и 8 Марта

Самыми востребованными направлениями на предстоящие праздники 23 Февраля и 8 Марта в России стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Об этом говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование» и аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в «Известия» в среду, 17 февраля.

Больше всего перелетов на эти праздники запланировано по маршруту Москва–Сочи. По данным сервиса «Туту.ру», на авиабилеты на этом направлении в февральские длинные выходные приходится 8,3% от общего объема продаж, в мартовские — 13%. На Симферополь приходится 5,4% билетов в феврале и 6% — в марте, на Минводы — 4,4% и 5% соответственно, на Краснодар — 2,7% и 3% и на Калининград — 2,4% и 2%.

Путешествовать в поездах россияне предпочитают на небольшие расстояния. Например, из Москвы в Нижний Новгород — 5% от общего объема продаж железнодорожных билетов, Казань — 3%, Ярославль — 2%, Иваново — 2%.

Однако традиционно лидирует среди железнодорожных направлений отправление из Москвы в Санкт-Петербург — 18% билетов приобретается для поездки в Северную столицу. Цены здесь с 2019 года практически не изменились.

Средняя стоимость авиаперелета по России туда-обратно на февральские праздники составляет в 9165 рублей, что на 12% меньше, чем годом ранее. Перелет на мартовские длинные выходные в среднем обойдется в 9469 рублей — на 9% меньше, чем в 2020 году.

Среди самых популярных 10 российских направлений больше всего подешевели билеты из Москвы в Екатеринбург — на 54% в феврале и 51% в марте, Анапу — 31% и 35% и Санкт-Петербург — 29%, а также из Санкт-Петербурга в Сочи — 37%. Падение стоимости на самых популярных направлениях — из Москвы в Сочи и Симферополь — в феврале было намного скромнее — в среднем 8%. Билет же из Москвы в Сочи и обратно на мартовские праздники обойдется в среднем на 17% дешевле, чем в прошлом году.

Средний чек за железнодорожное путешествие на февральские длинные выходные составляет 1954 рубля — на 9% меньше, чем в прошлом году, на мартовские — 2242 рубля — почти столько же, как и годом ранее.

Отмечается, что желание россиян поехать к морю на длинные выходные обуславливается тем, что многим хочется отдохнуть от зимних холодов и развеяться после второй волны коронавируса, которая сократила количество путешествий в новогодние праздники.

По данным исследования, на компенсацию медицинских расходов в поездке приходится около 90% выплат по программе страхования путешественников.

Программа страхования путешественников компании «Сбербанк страхование» действует как в России, так и за рубежом. Страховой полис предусматривает компенсацию медицинских расходов при заболеваниях, в том числе вирусных, страхуются риски потери багажа, задержки рейса и отмены поездки. Также существует сервис моментальных страховых выплат: при задержке вылета более чем на четыре часа туристы могут получить компенсацию прямо в полете.

В начале февраля эксперты сервиса OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая и выяснили, куда россияне поехали бы отдыхать весной. На первом месте оказалась Москва, на втором — Сочи, тройку завершает Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений лидирует турецкий Стамбул, далее идут ОАЭ и Египет.