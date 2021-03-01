Горбачев порадовался успехам России в борьбе с коронавирусом

Российская наука показала свой потенциал в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

По словам политика, в настоящее время важно одолеть пандемию, и работать над этим нужно без политических игр и интриг. Успехи российской науки очень порадовали, добавил Горбачев в интервью «РИА Новости», опубликованном 1 марта.

«Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию», — подчеркнул он.

В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Российский препарат «Спутник V» стал первой вакциной от инфекции в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года.

Второй вакциной в РФ стала «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

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