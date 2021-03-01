Эксперт рассказал об опасности при онлайн-покупках

Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян 1 марта рассказал россиянам, как обезопасить свои средства на банковской карте при покупках в интернете.

В первую очередь он порекомендовал использовать для покупок в интернете отдельную карту и перед покупкой переводить на нее необходимую сумму через интернет-банк. Эксперт предостерег пользователей от хранения на подобной карте больших средств, а в случае опасности посоветовал блокировать карту и затем перевыпустить ее.

Помимо того, хорошим способом защиты денежных средств на карте, по словам Оганесяна, являются сервисы Visa 3D-Secure или Mastercard SecureCode, требующие подтверждения платежа через СМС.

Также специалист предупредил россиян об опасности перехода по ссылкам из почтовых и СМС-рассылок, за исключением случаев, когда пользователь уверен в подлинности магазина и в том, что подписка на рассылку была оформлена. Основатель DLBI уточнил, что при переходе на сайт через e-mail велика вероятность попасть на фишинговый сайт, который похож на настоящий, но создан преступниками с целью украсть данные карты. В этой связи Оганесян также призвал всегда обращать внимание на доменное имя магазина.

«Если оно написано неправильно или вызывает опасение, вероятно, вы стали жертвой фишеров и перешли по поддельной ссылке. Перейти на правильный магазин можно, просто набрав его название в поисковике — например, в «Яндекс» или Google. Также стоит покинуть страницу, если браузер сообщает о проблемах с SSL-сертификатом сайта — это также может быть признаком фишинга», — цитирует его «РИА Новости».

Эксперт, кроме того, назвал опасность совершения покупок в интернет-магазинах с телефона.

«Существует масса фишинговых «фокусов» с подменой домена, базирующихся на том, что доменное имя не умещается на экране полностью. Если же вам очень нужно использовать именно смартфон, установите приложение магазина и пользуйтесь им», — сказал он.

Покупки у физлиц с переводом с карты на карту Оганесян счел неблагонадежными. Специалист объяснил, что такие операции в принципе не подлежат оспариванию, а деньги нельзя вернуть даже обратившись в правоохранительные органы, так как карта получателя, вероятно, окажется оформленной на подставное лицо, а поступивший платеж будет обналичен в течение часа.

«Если вы поняли, что вас обманули — например, вы оплатили картой нечто на непонятном сайте, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту, а также заполните заявление на отмену транзакции charge back. Не слушайте банковских клерков, которые говорят, что это невозможно или необязательно. Любая операция по оплате картой в магазине может быть оспорена таким образом», — добавил эксперт.

В середине февраля Центробанк РФ назвал причину частой смены мошеннических схем злоумышленниками. По данным регулятора, россияне стали более финансово грамотными и мошенникам тяжелее найти доверчивых людей для обмана.