В Томске применили новый метод лечения рака молочной железы

Ученые НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) успешно применили новый способ лечения рака молочной железы, благодаря которому развитие метастазов не происходит в 93% случаев. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказал заведующий лабораторией онковирусологии НИИ онкологии Томского НИМЦ Николай Литвяков.

Он пояснил, что специалисты изучают способности опухоли к образованию метастазов, после чего принимают решение о химиотерапии для пациента. При этом для тестирования нового метода было отобрано две группы пациентов: люди с опухолями, не способными к метастазированию, которым не проводили химиотерапию, но делали операцию, и люди после химиотерапии.

«Там только в 89% удалось избежать метастазирования, и суммарно по двум группам в 93% случаев удалось не допустить развитие метастазов», — заявил Литвяков ТАСС.

По словам эксперта, после постановки диагноза у больных выделяют ДНК опухоли и выясняют ее способность к метастазированию. Если она выявлена, пациенту предлагают пройти дополнительную химиотерапию, уничтожающую такие клетки. Если способность к метастазированию не выявлена, пациента немедленно оперируют.

В настоящее время врачи намерены усовершенствовать алгоритм назначения химиотерапии. Сейчас более чем у половины пациентов можно исключить клетки опухоли с маркерами метастазирования, однако другой подход с использованием данных о происхождении опухоли и назначении индивидуальной схемы химиотерапии позволит исключать 80% клеток, способных к метастазированию, указал Литвяков.

Он подчеркнул, что методика применялась для больных с раком молочной железы, однако впоследствии она может быть применена для пациентов с другими типами рака после дополнительных исследований.

Ранее, в феврале, канадские ученые при помощи серии экспериментов выяснили, как создание «суперсолдат» из белых кровяных телец сможет помочь в борьбе с раком. Специалисты описали ДНК-модифицирующую эпигенетическую терапию, преобразовывающую иммунные Т-клетки. Они обнаружили, что подобное биологическое соединение усиливает их способность убивать раковые клетки.