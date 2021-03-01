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В Томске применили новый метод лечения рака молочной железы

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Ученые НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) успешно применили новый способ лечения рака молочной железы, благодаря которому развитие метастазов не происходит в 93% случаев. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказал заведующий лабораторией онковирусологии НИИ онкологии Томского НИМЦ Николай Литвяков.

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Он пояснил, что специалисты изучают способности опухоли к образованию метастазов, после чего принимают решение о химиотерапии для пациента. При этом для тестирования нового метода было отобрано две группы пациентов: люди с опухолями, не способными к метастазированию, которым не проводили химиотерапию, но делали операцию, и люди после химиотерапии.

«Там только в 89% удалось избежать метастазирования, и суммарно по двум группам в 93% случаев удалось не допустить развитие метастазов», — заявил Литвяков ТАСС.

По словам эксперта, после постановки диагноза у больных выделяют ДНК опухоли и выясняют ее способность к метастазированию. Если она выявлена, пациенту предлагают пройти дополнительную химиотерапию, уничтожающую такие клетки. Если способность к метастазированию не выявлена, пациента немедленно оперируют.

В настоящее время врачи намерены усовершенствовать алгоритм назначения химиотерапии. Сейчас более чем у половины пациентов можно исключить клетки опухоли с маркерами метастазирования, однако другой подход с использованием данных о происхождении опухоли и назначении индивидуальной схемы химиотерапии позволит исключать 80% клеток, способных к метастазированию, указал Литвяков.

Он подчеркнул, что методика применялась для больных с раком молочной железы, однако впоследствии она может быть применена для пациентов с другими типами рака после дополнительных исследований.

Ранее, в феврале, канадские ученые при помощи серии экспериментов выяснили, как создание «суперсолдат» из белых кровяных телец сможет помочь в борьбе с раком. Специалисты описали ДНК-модифицирующую эпигенетическую терапию, преобразовывающую иммунные Т-клетки. Они обнаружили, что подобное биологическое соединение усиливает их способность убивать раковые клетки.

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