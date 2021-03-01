Открытое горение на территории завода в Одинцове ликвидировали. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС России.

«В 06:22 объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в ведомстве ТАСС.

Ранее пожарные локализовали возгорание на складе, расположенном на территории Внуковского завода огнеупорных изделий в Одинцове.

ЧП произошло на Союзной улице, д. 7, в ночь на 1 марта. Изначально площадь возгорания составила 950 кв. м, но позднее выросла до 2,4 тыс. кв. м. Склад горел по всей своей площади. В ликвидации возгорания были задействованы 71 человек и 29 единиц техники.