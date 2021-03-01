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Пожар на заводе в Одинцове локализовали

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Пожарные локализовали возгорание на складе, расположенном на территории Внуковского завода огнеупорных изделий в подмосковном Одинцове. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила пресс-служба областного главка ГУ МЧС России.

Как отметили в ведомстве, пожар удалось локализовать на площади 2,4 тыс. кв. м.

Как сообщает корреспондент телеканала «Звезда», языки пламени можно было увидеть из окон соседних домов.

«По словам очевидцев, изначально языки пламени были гораздо выше, пожар был хорошо виден из близлежащих зданий», — отметил он.

ЧП произошло на Союзной улице, д. 7, в ночь на 1 марта. Изначально площадь возгорания составила 950 кв. м, но позднее выросла до 2,4 тыс. кв. м, отмечает телеканал «360». Склад горит по всей своей площади. В ликвидации возгорания задействованы 71 человек и 29 единиц техники.

Изначально в тушении пожара задействовали 56 человек и 19 единиц техники, уточняет RT.

Как пишет сайт kp.ru, жители окрестных домов жалуются на задымление. Информации о пострадавших не поступало. Данные о загрязнении воздуха в районе пожара спасатели также не сообщают, пишет «Ридус».

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