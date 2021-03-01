В подмосковном Одинцове загорелся заводской склад

В подмосковном Одинцово на территории Внуковского завода огнеупорных изделий произошло возгорание. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, горит склад с готовой продукцией. Первоначально огонь распространился на 800 кв. м, затем площадь пожара возросла до 1,5 тыс. кв. м. По последней информации, склад горит по всей площади — 2400 кв. м.

27 февраля два человека стали жертвами пожара в жилом доме в населенном пункте Кабожа Хвойнинского района Новгородской области.