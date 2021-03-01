В Британии семьи со школьниками будут дважды в неделю тестировать на COVID

В Великобритании семьи, в которых есть дети школьного возраста, будут дважды в неделю тестировать на коронавирус в связи с возобновлением работы учебных заведений с 8 марта. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье, 28 февраля.

Отмечается, что экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию будут бесплатными, их можно будет заказать с 1 марта на специальных сайтах. Кроме того, членам семьи предлагается пройти тестирование на рабочем месте.

Кроме того, перед открытием школ ученики получат три теста. Затем дети, учителя и другие работники школ также будут проходить тестирование два раза в неделю.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план правительства по снятию в четыре этапа ограничений, действующих в связи с коронавирусной инфекцией в Англии.

Так, в рамках первого этапа с 8 марта в Англии откроются школы, а людям будет позволено общаться один на один в парках и других общественных местах.